Filme brasileiro sobre o maior hacker do país estreia em Portugal em julho

O filme brasileiro “O Rei da Internet”, inspirado na história real de Daniel Nascimento, conhecido por ter se tornado um dos maiores hackers do Brasil ainda na adolescência, estreia no dia 6 de julho nos cinemas portugueses. O longa, dirigido por Fabrício Bittar, será lançado em cerca de um terço das salas de cinema de Portugal, em parceria com a NOS Lusomundo Audiovisuais.A produção traz João Guilherme no papel de Daniel, enquanto Marcelo Serrado interpreta Fábio, líder da organização criminosa que recruta o jovem hacker. O elenco reúne ainda nomes como Emílio de Mello, Bia Seidl, Débora Ozório, Adriano Garib, André Ramiro e Eri Johnson. Fabrício Bittar, conhecido por trabalhos como “Como Hackear Seu Chefe” e a série “Bugados”, também assina o roteiro ao lado de Vinícius Perez.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Segundo a sinopse divulgada pela produção, o longa acompanha a trajetória de Daniel Nascimento antes dos 17 anos, período em que passou a integrar uma quadrilha responsável por movimentar milhões de reais em crimes virtuais. A narrativa mistura drama e ação para retratar a ascensão do adolescente no universo do cibercrime e a operação da Polícia Federal que marcou o caso.“O Rei da Internet” é produzido pela Clube Filmes, responsável por títulos como “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola” e “Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro”. Desde 2023, a empresa também atua na distribuição cinematográfica e acumula lançamentos recentes em plataformas digitais e cinemas brasileiros. Ainda não foram divulgadas todas as salas que o filme brasileira será exibido. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais