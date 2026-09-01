Ver o Porta dos Fundos não é algo mais exclusivo do canal dos brasileiros ou redes sociais. Os humoristas têm cada vez mais presença em Portugal, inclusive com um especial na RTP, a televisão estatal portuguesa.O mais novo projeto é a realização do Festival Porta dos Fundos. De 13 a 18 de dezembro, Lisboa sedia o evento no CCB e no Cinema São Jorge. É prometida "uma semana de espetáculos, estreias e encontros com alguns dos nomes mais conhecidos do humor e da cultura lusófona".Um dos momentos mais esperados é o regresso de Portátil, a peça de improviso que conquistou o público português e que, desta vez, traz uma grande novidade: a estreia de Fábio Porchat no elenco. "Ao lado de Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda, e sob direção de Bárbara Duvivier, Porchat recria histórias reais contadas por um voluntário da plateia, num espetáculo único em cada apresentação", destacam.O festival continua no Cinema São Jorge, com a estreia ao vivo do podcast Não Importa. A conversa será conduzida por Duvivier e João Vicente de Castro. As gravações, marcadas para 16, 17 e 18 de dezembro, contam com convidados que classificam como "de luxo": Bruno Nogueira, Valter Hugo Mãe e César Mourão. "Sem pautas nem filtros, o podcast aposta na espontaneidade e na cumplicidade com o público", citam.Outro destaque da programação do festival é o aclamado Que História É Essa, Porchat?, que terá estreia em Portugal, após muitos pedidos. O evento ainda inclui a presença em palco de Joaquim de Almeida, Bumba na Fofinha, Gilmário Vemba, Fafá de Belém e Cândido Costa, em que prometem "histórias reais, divertidas e inesperadas". A programação completa pode ser vista aqui.Porta pro MilhãoNas redes sociais, o grupo também anunciou a chegada do Porta pro Milhão no Youtube do Porta dos Fundos. A estreia será no dia 07 de setembro, às 18:00.Em co-produção com a RTP, os humoristas apresentam algo que dizem "difícil de explicar" pelo formato. "É Brasil. É Portugal. É esquete. É filme. É uma competição. É difícil explicar, mas é muito fácil assistir", destaca a sinopse do programa, que já foi ao ar na RTP em junho.. Brasileiros e portugueses contracenam juntos, com temas sobre o que une - também o que desune - as duas nações. "Misturando paródia com história Brasil-Portugal e nosso jeitinho único de fazer esquetes, chegamos no Porta Pro Milhão, um programa novo com elenco do Porta contracenando com elenco português", ressalta.Há anos que Portugal tem sido um terreno fértil para os comediantes do Porta dos Fundos. Porchat já gravou o Guia Porchat, ainda sem data de estreia divulgada e confirmou, em entrevista à Lusa, um segundo especial do Porta dos Fundos para a RTP está em desenvolvimento e deve ser produzido ainda em 2026..“Agora É Que São Elas!”: comédia de Fábio Porchat volta a Portugal em setembro.Gregório Duvivier terá livro de poemas publicado em Portugal pela Tinta da China