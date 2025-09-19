Concurso que revelou Gisele Bündchen terá primeira edição em Portugal

O concurso internacional The Look of The Year, responsável por lançar nomes como Gisele Bündchen nas passarelas, vai realizar pela primeira vez uma edição em Portugal. A iniciativa busca descobrir novos talentos da moda e terá etapa final em Lisboa, marcada para o dia 8 de novembro.As inscrições já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas online, pelo site oficial do concurso. Os candidatos aprovados na fase inicial serão convocados para a etapa presencial na capital portuguesa, quando serão anunciados os finalistas e vencedores da edição de estreia.Criado nos anos 80 e popularizado na década de 1990, o The Look of The Year consolidou-se como um dos principais trampolins de carreira para modelos em todo o mundo. A brasileira Gisele Bündchen, que iniciou sua trajetória no concurso, é o exemplo mais famoso, mas outras top models também passaram pelas suas seletivas internacionais..Relançado em 2013 sob a tutela da agência JOY Management, o projeto voltou ao calendário da moda apostando na diversidade. A organização destaca que não há exigências de medidas corporais ou limite máximo de idade para participar, ampliando as possibilidades de acesso ao mercado. O único pré-requisito é ter, no mínimo, 15 anos completos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com a chegada a Portugal, o concurso pretende aproximar novos rostos do universo da moda e publicidade, reforçando o país no circuito internacional de seleções. Lisboa receberá a etapa presencial com candidatos previamente escolhidos na fase digital.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .'O Agente Secreto' estreia em novembro em Portugal