Concurso que revelou Gisele Bündchen terá primeira edição em Portugal

The Look of The Year chega a Lisboa em novembro; inscrições gratuitas já estão abertas.
Publicado a

O concurso internacional The Look of The Year, responsável por lançar nomes como Gisele Bündchen nas passarelas, vai realizar pela primeira vez uma edição em Portugal. A iniciativa busca descobrir novos talentos da moda e terá etapa final em Lisboa, marcada para o dia 8 de novembro.

As inscrições já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas online, pelo site oficial do concurso. Os candidatos aprovados na fase inicial serão convocados para a etapa presencial na capital portuguesa, quando serão anunciados os finalistas e vencedores da edição de estreia.

Criado nos anos 80 e popularizado na década de 1990, o The Look of The Year consolidou-se como um dos principais trampolins de carreira para modelos em todo o mundo. A brasileira Gisele Bündchen, que iniciou sua trajetória no concurso, é o exemplo mais famoso, mas outras top models também passaram pelas suas seletivas internacionais.

Gisele Bündchen em edição do concurso de 1994.
Gisele Bündchen em edição do concurso de 1994. DR

Relançado em 2013 sob a tutela da agência JOY Management, o projeto voltou ao calendário da moda apostando na diversidade. A organização destaca que não há exigências de medidas corporais ou limite máximo de idade para participar, ampliando as possibilidades de acesso ao mercado. O único pré-requisito é ter, no mínimo, 15 anos completos.

Com a chegada a Portugal, o concurso pretende aproximar novos rostos do universo da moda e publicidade, reforçando o país no circuito internacional de seleções. Lisboa receberá a etapa presencial com candidatos previamente escolhidos na fase digital.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
