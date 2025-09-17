Últimos dias de inscrições no Prêmio Fibe, que destaca trabalho acadêmicos sobre as relações Brasil-Portugal

Acabam em poucos dias as inscrições ao Prêmio FIBE, que premia dissertações e teses que dialogam sobre as relações entre Brasil e Portugal. O prazo termina no dia 30 de setembro e a inscrição é gratuita. Os prêmios incluem valores em dinheiro e publicação de um livro.A divulgação dos resultados está prevista para o dia 15 de novembro. Esta é a terceira edição da iniciativa, promovida pelo Fórum de Integração Brasil - Europa (FIBE).Uma das novidades é a inclusão da categoria imigração, em parceria com o DN Brasil. "O tema é incontornável. Queremos conhecer, reconhecer e divulgar pesquisas que abordem questões como integração, regularização, empregabilidade, identidade cultural e participação política. Trata-se de um gesto de escuta e de acolhimento. Mais do que isso: de compromisso com uma comunidade que transforma, todos os dias, o tecido social português", destaca o FIBE.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As vencedoras e vencedores da premiação receberão um total de 6 mil euros em premiações a dissertações de mestrado e teses de doutorado. As áreas são Administração Pública, Ciência Política, Direito e Economia. É preciso que os trabalhos abordem temas que promovam a integração cultural, econômica, social, ligações históricas, políticas e jurídicas entre Brasil e Europa, especialmente com Portugal, além dos demais países lusófonos. O candidato não precisa ter defendido a dissertação ou a tese para apresentação de candidatura. Porém, o trabalho já deverá ter sido defendido e aprovado até a data do resultado.Os aspectos analisados são a relevância do tema, carácter inovador, produção de conhecimento que possa ser adotado pelo FIBE, qualidade técnica e de redação do estudo. O júri que fará a escolha é composto por acadêmicos de várias áreas que atuam em instituições de ensino brasileiras e portuguesas. O regulamento completo pode ser conferido aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Prêmio FIBE com distinção especial para imigração está lançado."Podemos fazer mais". Autarcas brasileiros visitam Portugal em missão de inovação